Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü 30 yaşındaki Zeynep Asan hayatını kaybetti.
Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde seyreden T.Y. yönetimindeki 54 HS 242 plakalı otomobil, Selanik Caddesi'nden yola çıkmakta olan Asan'ın kullandığı, plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın ardından motosiklet ve sürücüsü yola düştü. Otomobil ise metrelerce ilerledikten sonra kaldırıma çıkarak durdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Asan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Asan'ın cenazesi, incelemenin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü T.Y. gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.