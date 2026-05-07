İstanbul Sarıyer’de sabahın erken saatlerinde meydana gelen feci trafik kazası, genç bir sürücünün yaşamına mal oldu. Zekeriyaköy 1. Cadde üzerinde saat 06.45 sıralarında yaşanan olayda, Bahçeköy istikametinden ilerleyen Okan Demir (34) idaresindeki karavan, keskin virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak savruldu. Büyük bir hızla bariyerlere çarpan karavan, çarpmanın şiddetiyle parçalara ayrılırken; sürücü Demir, metal yığınına dönen araç ile bariyerler arasında sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye süratle itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan talihsiz sürücünün, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaza nedeniyle Zekeriyaköy 1. Cadde tamamen trafiğe kapatılırken, Demir’in cansız bedeni otopsi işlemleri için morga götürüldü. Parçalanan karavanın enkazının kaldırılması ve belediye ekiplerinin yol temizleme çalışmalarını tamamlamasının ardından bölgedeki trafik akışı yeniden normale döndü. Polis, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

