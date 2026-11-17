Kızılcık Şerbeti'nde Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılmasının ardından ortaya atılan karavanda dışkı iddiası, sosyal medyada yeniden yayıldı. İddiaya göre karavana dışkı bırakan kişinin Feyza Civelek olduğu öne sürülüyordu. Tartışmaların büyümesi üzerine önce Sibel Taşçıoğlu, ardından Feyza Civelek açıklama yaptı.

“KARALAMA KAMPANYASI YÜRÜTÜLÜYOR”

Hakkındaki iddialara tepki gösteren Feyza Civelek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sistematik bir karalama kampanyasının hedefi olduğunu savundu.

Civelek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyunun bilgisine… Hakkımda son günlerde çeşitli sosyal medya hesaplarında, sistematik bir şekilde yürütülen karalama kampanyasının artarak sürdürüldüğüne tanık oluyorum.

Kişilik haklarımı, profesyonel meslek hayatımı hedef alan bu çirkin iddialar bütünüyle gerçek dışıdır. Onur kırıcı ve mesleki itibarımı zedelemeye yönelik bu asılsız hakaret içeren iddiaları üretenler, yayanlar hakkında; Avukatım Ümit Abanoz tarafından yasal işlemlere başlanılmış olup, suç duyurusunda bulunulacağını, manevi tazminat davası açılacağını ve her türlü yasal haklarımın kullanılacağını bildiririm…”

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞINI DUYURDU

Feyza Civelek, açıklamasında 'karavanda dışkı' iddialarını ortaya atan ve yayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını, ayrıca manevi tazminat davası açılacağını bildirdi. Oyuncu, kişilik haklarını ve mesleki itibarını hedef alan paylaşımlara karşı yasal haklarını kullanacağını belirtti.