İstanbul'un Şişli ilçesinde, park halindeki yabancı plakalı bir karavanın altına gizlenmiş üç ayrı depoda sıvı sentetik uyuşturucu bulundu. Karavan ve kiralanan eve yönelik operasyonda toplam 213 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan yabancı uyruklu iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de bir sokakta park halindeki karavandan ellerinde çantalarla çıkan iki kişiden şüphelenerek takibe başladı. Karavanın altındaki gizli depolarda sıvı sentetik uyuşturucu bulunduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri izlemeyi sürdürdü.

İKİ SOKAK ARKADA EV KİRALAMIŞLAR

Yaklaşık 15 gün süren teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin karavanın bulunduğu yerin iki sokak arkasında bir ev kiraladığı tespit edildi. Polisin belirlemesine göre, karavanda işlemden geçirilen sıvı uyuşturucunun bu evde katı hale getirilerek piyasaya sürülmesi planlanıyordu.

Ekipler, 13 Ekim'de belirlenen adreslere operasyon düzenleyerek iki şüpheliyi yakaladı. Aramalarda 162 kilogramı sıvı, 51 kilogramı katı ve kristalize halde olmak üzere toplam 213 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Karavan ve evde uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler de bulundu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.