İki yılı aşkın süredir devam eden "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında bu hafta Meclis'e getirilen Çerçeve Yasa, AKP, MHP ve DEM Partisi grubunun liderliğinde imzalanarak TBMM Başkanlığı'na sunuldu.



YENİ Parti, İYİ Parti, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anahtar Parti'nin şu ana kadar imzalamadığı teklif AKP'li milletvekillerinden firesiz şekilde onay aldı. MHP'de ise teklifi yalnızca İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in imzalamadığı ortaya çıkarken, Çerçeve Yasa sonrası AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun 2021 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu.





"BİN PARÇAYA BÖLMEZSEK YÜZÜMÜZE TÜKÜRÜN"



2016-2023 yılları arasında yürüttüğü İçişleri Bakanlığı görevi boyunca özellikle terör konusunda keskin çıkışları bulunan ve DEM Parti ile yaşadığı tartışmalarla hafızalara kazınan Soylu, 14 Şubat 2021 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2015 yılında şehit edilen askerlerimizi anmış ve "Murat Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu Millet ve Şehitlerimiz yüzümüze tükürsün.." ifadelerini kullanmıştı.





Soylu'nun Çerçeve Yasa süreci boyunca sessizliğe bürünmesi ve hazırlanan yasa teklifini maddelerini görmeksizin imzalayan vekiller arasında yer alması sosyal medyada gündem oldu.





