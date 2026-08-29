Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Murat Karayılan, 1976 yılından bu yana öldürülenlerin sayısını açıkladı. Açıklamaya göre 50 yıllık süreçte yaklaşık 27 bin terörist öldürüldü. Karayılan öldürülenlerin toplam sayısının 25 bin 922 olduğunu, kayda geçirilmeyenlerle birlikte bu sayının yaklaşık 27 bin olduğunu söyledi.

Karayılan’ın verdiği rakamlara göre öldürülenlerin yıllara göre dağılımı şöyle:

-1976-1983: 173

-1984-2000: 13 bin 778 PKK’lı öldürüldü.

-2001-2026: 7 bin 949 ölü kaydı tutuldu.

-2015-2026: 760

-IŞİD’e karşı Suriye ve Irak’taki çatışmalarda: 3 bin 262. Bu rakamların toplamı 25 bin 922 ediyor.

520 KİŞİ DAHA

Karayılan, özellikle 1984-2000 döneminde kayıt altına alınmamış kişilerin bulunduğunu belirterek, bunların da hesaba katılması halinde gerçek toplamın yaklaşık 27 bine ulaştığını ileri söyledi. Karayılan, 520 teröristin kimliklerinin önümüzdeki haftalarda açıklanacağını da belirtti.

PKK, son günlerde Diyarbakır, Van, Yüksekova, Cizre ve Mardin nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen 230 teröristin kimlik bilgilerini açıkladı. Karayılan, açıklanan isimlerin büyük bölümünün cesetlerinin örgütün kontrolünde bulunduğunu ileri sürerek, cesetlerin bir araya getirilmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.