KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

İli İlçe Mah. Cilt/sayfa Ada Parsel No Yüzölçümü (m²) KGM Hisse Durumu

(KGM Hissesi m²) Cinsi İmar Durumu Fiili Durumu Hissenin Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarih/Saat Elazığ Merkez Sürsürü 3/332 10 46 1.615,67 1.615,67 Susuz Tarla - 19.388.040,00 581.641,20 14.05.2026/10:30 Elazığ Merkez Sürsürü 3/379 10 94 735,30 735,30 Susuz Tarla - 8.823.600,00 264.708,00 14.05.2026/10:30



1- 2886 sayılı Kanun Kapsamında taşınmaz satışı işidir.

2- İhale Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Üniversite Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Elazığ adresinde İhale Salonunda İhale Komisyonunca yapılacaktır.

3- Yukarıda tapu kaydı yazılı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olan hisselerinin satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif usulü ile yapılacaktır.

4- İhale şartnamesi Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinden 7.500,00 TL karşılığında satın alınabilir.

5- Taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olan hisselerinin tahmin edilen bedeli ve geçici teminat miktarı tabloda belirtilmiştir.

6- İhaleye katılabilmek için; 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminat yatırmak şarttır.

7- İhaleye katılabilmek için;

a- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.)

b- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını bildirir Nüfus Cüzdanı ve İkametgâh Belgesi, noter onaylı imza beyanı

c- Tüzel kişilerin siciline kayıtlı olduğu odasından ihale yılı içinde alınmış Oda Kayıt Belgesi, noter tasdikli İmza Sirküleri ve vergi kimlik numarasını bildirir belge

d- Vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnamesi ve imza beyannamesi

e- Tebligat için Türkiye’de adres gösteren Tebligat Adres Beyanı

8- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 38. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

9- İhale ile ilgili giderler (sözleşme bedeli+% 8 KDV bedeli, vergi, resim, harçlar veödenmesi gereken diğer giderler) ihale uhdesinde kalan istekliye aittir.

10- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.



