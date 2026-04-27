KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
|İli
|İlçe
|Mah.
|Cilt/sayfa
|Ada
|Parsel No
|Yüzölçümü (m²)
|KGM Hisse Durumu
(KGM Hissesi m²)
|Cinsi
|İmar Durumu
|Fiili Durumu
|Hissenin Tahmini Bedeli (TL)
|Geçici Teminat (TL)
|İhale Tarih/Saat
|Elazığ
|Merkez
|Sürsürü
|3/332
|10
|46
|1.615,67
|1.615,67
|Susuz Tarla
|-
|19.388.040,00
|581.641,20
|14.05.2026/10:30
|Elazığ
|Merkez
|Sürsürü
|3/379
|10
|94
|735,30
|735,30
|Susuz Tarla
|-
|8.823.600,00
|264.708,00
|14.05.2026/10:30
1- 2886 sayılı Kanun Kapsamında taşınmaz satışı işidir.
2- İhale Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Üniversite Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Elazığ adresinde İhale Salonunda İhale Komisyonunca yapılacaktır.
3- Yukarıda tapu kaydı yazılı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olan hisselerinin satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif usulü ile yapılacaktır.
4- İhale şartnamesi Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinden 7.500,00 TL karşılığında satın alınabilir.
5- Taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olan hisselerinin tahmin edilen bedeli ve geçici teminat miktarı tabloda belirtilmiştir.
6- İhaleye katılabilmek için; 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminat yatırmak şarttır.
7- İhaleye katılabilmek için;
a- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.)
b- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını bildirir Nüfus Cüzdanı ve İkametgâh Belgesi, noter onaylı imza beyanı
c- Tüzel kişilerin siciline kayıtlı olduğu odasından ihale yılı içinde alınmış Oda Kayıt Belgesi, noter tasdikli İmza Sirküleri ve vergi kimlik numarasını bildirir belge
d- Vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnamesi ve imza beyannamesi
e- Tebligat için Türkiye’de adres gösteren Tebligat Adres Beyanı
8- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 38. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
9- İhale ile ilgili giderler (sözleşme bedeli+% 8 KDV bedeli, vergi, resim, harçlar veödenmesi gereken diğer giderler) ihale uhdesinde kalan istekliye aittir.
10- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
