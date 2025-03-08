CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Vatandaş bir yandan yandaşın diğer yandan da KGM’nin kasasını doldurdu ama kendi evinde tenceresi boş kaldı” dedi. Yavuzyılmaz SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, 2023’te KGM’ye Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile otoyol gelirlerinin 3 milyar 869 milyon TL olduğuna dikkat çekerek, “2024 yılında bu gelirin yüzde 290 artması, ‘Enflasyon hedefinden taviz vermeyiz’ diyen iktidarın vatandaşın sırtından inmediğinin kanıtı” dedi.

YÜZDE 288 ZAM

2024 yılında KGM’ye bağlı olan Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ücretlerine yüzde 288 zam yapıldığını kaydeden Yavuzyılmaz, şunları söyledi: “2024 yılında yap işlet devret projesi olan köprü ve otoyollara verilen garantiler nedeni ile hazineden dolayısı ile milletin cebinden yandaşın cebine 60 milyar 294 milyon TL ödeme gerçekleşti. Bunun yanında Kamu Özel İşbirliği ile hayata geçirilen 18 şehir hastanesi için de hizmet ve kira bedeli olarak Hazine 90 milyar TL’nin üzerinde bir ödeme yapıldı.”

200 milyarlık bütçe

2024’te 150 milyar TL ödenen bu projelere 2025 yılı için de yaklaşık 200 milyar liralık bir bütçe ayrıldı. Deniz Yavuzyılmaz, “İktidar vatandaşın, cebinden alıp yandaşın kazanını doldurmaya devam ettikçe bu kısır döngü sürecek” dedi.