Kuzey Carolina’nın sahil bölgesinde yaşanan sıra dışı bir olay, sürücüleri hem şaşırttı hem de trafikte uzun süre bekletti. Devasa bir evin kamyonla dar bir köprü üzerinden taşınması sırasında araçlar ilerlemekte zorlandı, trafik kilitlendi. O anlara ait görüntüler ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Devasa ev, kıyıdaki Holden Beach bölgesinden alınarak iç kesimlerde bulunan Supply kasabasına götürüldü. Taşıma işlemi sırasında yol ekipleri evin geçişini sağlamak için özel önlemler aldı.

Bu tür taşımaların arkasında ise önemli bir neden yatıyor. Uzmanlara göre bölgede artan kıyı erozyonu ve fırtınalar, sahildeki yapıların risk altında kalmasına yol açıyor. Bu yüzden sağlam durumdaki evler, yıkılmak yerine daha güvenli bölgelere taşınıyor.

Son yıllarda yaşanan şiddetli kasırgalar ve yükselen deniz seviyesi, özellikle sahil hattındaki yerleşimleri ciddi şekilde tehdit ediyor. Hatta bazı bölgelerde çok sayıda evin okyanusa sürüklendiği belirtiliyor.

Ortaya çıkan bu sıra dışı görüntü, hem doğanın etkisini hem de insanların buna karşı geliştirdiği ilginç çözümleri gözler önüne seriyor.