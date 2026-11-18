Karabük’te kara yoluna çıkan başıboş bir eşek, trafikte hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Araçların yoğun olarak kullandığı güzergâhta yolun ortasına çıkan eşek, sürücülerin dikkatli hareket etmesini gerektirdi.

ARAÇLARIN ARASINDA İLERLEDİ

Olay, öğle saatlerinde Karabük-Ankara kara yolunun Cumayanı Köyü mevkisinde meydana geldi. Henüz nereden geldiği bilinmeyen başıboş eşek, kara yoluna çıkarak araçların kullandığı şeritte yürümeye başladı.

Seyir halindeki sürücüler, karşılarına aniden çıkan eşek nedeniyle zor anlar yaşarken, hayvan bir süre yol ortasında ilerlemeyi sürdürdü.

TEHLİKELİ ANLAR ARAÇ KAMERASINDA

Trafikte tehlikeye neden olan eşeğin yolda ilerlediği anlar, bölgeden geçen bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde eşeğin araçların arasında yürüdüğü anlar yer aldı.