Karbonat ya da limon kullanmaya gerek kalmadan, lekelerden kolayca kurtulmanızı sağlayacak pratik bir çözüm var.

Mutfakta sıkça bulunan bir malzeme olan beyaz sirke, zorlu lekeleri temizlemek için etkili ve ekonomik bir çözüm sunuyor. Bu doğal asit, bardaklarınızın malzemesine zarar vermeden, sadece birkaç dakika içinde kupalarınızı parlatmanıza yardımcı olabilir. Pahalı temizlik ürünlerine gerek kalmadan, basit bir şekilde nasıl parlatılacağını öğrenmek için okumaya devam edin.

Sirke, çay veya kahve gibi içeceklerdeki organik kalıntıları parçalamak için ideal olan asetik asit içerir. Bu bileşik, inatçı lekeleri çözerek, kupalarınızın seramik veya porselen yüzeylerini mükemmel şekilde temizler ve hiçbir renk izi bırakmaz.

Öncelikle, lekelerin yeni mi yoksa eski mi olduğunu belirlemeniz gerekiyor. Eğer leke eski ise, aşağıdaki adımları izleyerek temizliği sağlayabilirsiniz:

Lekeli bardağı kaynar suyla doldurup birkaç dakika bekletin.

Başka bir kapta, 5 yemek kaşığı sirke ile 2 yemek kaşığı karbonatı karıştırarak bir temizleme karışımı hazırlayın.

Kasedeki suyu boşaltın ve karışımı bir süngerle kullanarak kaseyi temizleyin.

Yeni oluşmuş lekeleri temizlemek için şu adımları izleyin:

Bardağı doldurun: Lekelerin bulunduğu tabanı tamamen kaplayacak şekilde bardağa %70 beyaz sirke ve %30 sıcak su ekleyin.

Beklemeye bırakın: Sirkeyi 5 ila 10 dakika kadar bekletin. Bu süre zarfında sirke, lekeleri parçalamaya ve kalan kalıntıları gidermeye başlayacaktır.

Gerekirse fırçalayın: Daha inatçı lekeler için, etkilenen bölgeyi hafifçe fırçalamak amacıyla yumuşak bir sünger veya eski bir diş fırçası kullanabilirsiniz. Kupaya zarar verebilecek aşındırıcı malzemelerden kaçının.

Durulama: Sirke etkisini gösterdikten sonra, bardağı ılık suyla iyice durulayın. Lekelerin tamamen kaybolmuş olması gerekir. Eğer leke hala devam ediyorsa, işlemi bir kez daha tekrarlayın.