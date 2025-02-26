Banyolarda maksimum hijyen sağlamak, kir, toz, kabuklanma ve bakteri faunasının gelişmesini önlemek sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle, banyo temizliğinde etkili sonuçlar elde etmek için neredeyse her gün özel deterjanlar kullanılır.

Bazıları ise kimyasal deterjanlardan kaçınmak için karbonat ve sirke gibi doğal malzemelere yönelir.

Son zamanlarda tuvaletteki en inatçı lekelerle mücadelede karbonat ve sirkeyi tahtından eden limon kullanılmaya başlandı.

Yarım saat bekleyip, kullanın

Bir limonu ikiye bölüp suyunu sıkın, ardından blendera koyun. Üzerine bir miktar su ve limon kabuğu ekleyin ve pürüzsüz bir karışım elde edene kadar blenderı çalıştırın. Elde edilen karışımı sprey şişesine boşaltın. Bir miktar su ile çalkalayıp, sprey şişesini sıkarak etkilenen yüzeye uygulayın.

Karışımın etkisini gösterebilmesi için yaklaşık yarım saat bekleyin. Ardından, klozet fırçası ile klozetin duvarlarını ve tabanını dikkatlice fırçalayın. Sifonu çektiğinizde, tuvaletinizin yepyeni ve hiç olmadığı kadar temiz olduğunu göreceksiniz.