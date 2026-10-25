Yıla 68 milyar dolarlık rekor gelir hedefleriyle başlamasına rağmen Orta Doğu’daki savaş, yükselen enerji maiyetleri ve değişen turist tercihleri ile seneyi kayıpla kapatmaya hazırlanan turizm sektöründe, 2027’nin kur ve enflasyon etkisi nedeniyle daha zor geçmesi bekleniyor. 2019 sonrası 2’ye katlanan gelirlere karşılık giderlerde ise yaklaşık 4 katlık bir artış yaşandığına dikkat çeken sektör temsilcileri, artık fiyatlara çift haneli zam yapmanın mümkün olmadığını ve kârlarda büyük erozyon yaşandığını aktardı. “Turizm ülkemizin en mili sektörü. Hakir görülecek bir sektör değil” ifadelerini kullanan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, 2027’nin bu şartlar altında 2026’dan daha zor geçebileceğini aktardı.

SORUN ENFLASYON

2027’de otellerin fiyat artışı yapmasa bile savaşın akaryakıt fiyatlarına etkisi nedeniyle uçak bileti ücretlerinde yaşanacak artışın gelecek yıla zamlı bir geçiş yaratacağını kaydeden Kavaloğlu, şöyle devam etti: “Fiyatları çift haneye yükseltmek artık kolay değil. Çünkü rekabetçi olma özelliğimizi kaybettirir bize. Kur da yüzde 11-12 yükseldi. Turizm hep kârlılıkta erozyona uğrayan bir sektör. Bu da yatırımcıyı ve yöneticiyi ürküten bir pozisyon. Bunun sürdürülebilir olması için kurların belli bir seviyede olması lazım veya enflasyonun minimum seviyede olması lazım. Enflasyonun olmadığı bir yerde kurlarla ilgili kimsenin problemi olmaz” dedi. Kavaloğlu, “2019’dan beri gelirimiz yüzde 180 arttı, giderlerimiz ise yüzde 380 artmış” dedi.

Antalya, 1 milyonluk kayba gidiyor

Yılın ilk 8 ayında Türkiye 650 binlik turist kaybı yaşarken sektörün kalbi konumundaki Antalya’da ise yüzde 5 kayıp yaşandığını söyleyen Kaan Kavaloğlu, yılın kalanında açığın kapanmayacağını söyledi. Şu ana kadar 12.5 milyon turisti ağırladıklarını söyleyen Kavaloğlu, “Antalya 1 milyon ile 850 bin kişi arasında bu yılı kayıpla kapatır. Almanya’da, İngiltere’de Polonya’da, Hollanda’da Romanya’da düşüş var.10 pazarın sadece 2’sinde artış var” dedi.

2027’nin ana etkeni kur

Artan giderlere karşılık bu yıl için çift haneli fiyat artışlarının mümkün olmadığını söyleyen Kaan Kavaloğlu, “Artık çift haneli döviz bazında fiyatları yükseltmek mümkün değil gibi görünüyor. 2027’nin ana etkeni de kur olacak. Finansal yapısı güçlü şirketler dayanmaya çalışır. Ama finansal yapısı güçlü olmayan şirketler maliyetleri düşürmek için hizmet kalitesinden ödün vermeye başlarsa bizim için en büyük tehlike bu olur” diye konuştu.