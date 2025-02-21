Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler, Hanönü ile Taşköprü arasında kara yolunun kapanmasına neden olan kayan tırı geçmekte zorlandı. 37 AAY 480 plakalı tır, Hanönü'den Taşköprü yönüne ilerlerken kayarak yolun bir kısmını tamamen kapattı.
Bölgeye sevk edilen Hanönü Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri, yaklaşık yarım saat süren yoğun bir çalışma sonrasında tırı bulunduğu yerden çıkardı. Yapılan çalışmalar neticesinde kara yolu tekrar ulaşıma açıldı ve sürücüler yola devam edebildiler.
Kar yağışı nedeniyle dikkatli olmaları uyarısı yapılan sürücüler, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları gerektiği konusunda bilgilendirildi.