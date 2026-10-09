Karadeniz’de peş peşe ticari gemiler batıyor. Son olarak üç gün önce Romanya’ya giden Togo bayraklı ve Türk sahipli yük gemisi İHA tarafından batırıldı.

Gemide bulunan 10 mürettebatın tamamı hayatını kaybetti. Açıklamayı Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev yaptı. Ancak batan gemilere ilişkin bir açıklama yapılmadı. Dün Macar mevkidaşı Anita Orban ile Ankara’da görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 10 kişinin öldüğü olaya değinmedi.

Fidan, savaşın Karadeniz’de yayılmakta olduğunu gördüklerini söyleyerek, şöyle devam etti: “Sivil gemilere yönelik artan saldırılar, bölgemizdeki can, mal, seyir ve çevre güvenliğine ciddi tehdit oluşturmakta. Karadeniz’in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine bölge ülkeleri olarak, uluslararası toplum olarak asla izin vermememiz gerekiyor” demekle yetindi.