Uzun süredir hem mesleğinden hem de İstanbul'dan uzak bir yaşam süren usta oyuncu Mustafa Uğurlu, önceki akşam Cihangir'de objektiflere takıldı. Ağabeyi Ahmet Uğurlu'nun vefatının ardından kendisini geri çektiğini söyleyen oyuncu, bu süreçte Bodrum'da bir köye yerleştiğini açıkladı.

Sessizliğini bozan Uğurlu, kardeşinin kaybının kendisini nasıl etkilediğini de anlattı.

“BİR PARÇAM YOK OLMUŞ GİBİ HİSSETTİM”

Ahmet Uğurlu'nun vefatının ardından inzivaya çekildiğini söyleyen Mustafa Uğurlu, yaşadığı acının düşündüğünden çok daha ağır olduğunu ifade etti.

Uğurlu, “Abimi kaybettikten sonra biraz inzivaya çekileyim dedim ama çok ağır geldi. Bir parçam yok olmuş gibi hissettim” dedi.

BODRUM'DA BİR KÖYE YERLEŞTİ

İstanbul'dan uzaklaşan Mustafa Uğurlu, bir süredir Bodrum'da yaşadığını söyledi. Ancak oyuncunun tercihi Bodrum'un merkezi değil, sakin bir köy oldu.

Uğurlu, yeni yaşamını “Küçük bir yuvam var. Bodrum'un içinde değil, bir köyde yaşıyorum” sözleriyle anlattı.

Uzun süredir kameralardan ve İstanbul'un yoğun hayatından uzak yaşayan oyuncu, kardeşinin kaybının ardından kendisine daha sakin bir hayat kurdu.