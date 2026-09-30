Sanatçı Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile kardeşleri Yurda Deniz tarafından Sibel Deniz Semerci hakkında açılan hakaret davasında tanık olarak ifade verdi. Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılan Deniz, adliye çıkışında yaptığı açıklamada kardeşine destek verdi.Deniz, davanın “haksız ve yersiz” olduğunu savunurken, kardeşinin sözlerinin hakaret kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

"KIZ KARDEŞİMİ KORUMAK İÇİN SÖYLENMİŞ BİR CÜMLE"

Aydın'a Sibel Deniz Semerci'ye destek olmak için geldiğini belirten Özcan Deniz, duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yaptı.

Deniz, kardeşinin annesi ve en küçük kardeşi Melek'i korumak amacıyla söz konusu ifadeleri kullandığını savunarak şöyle konuştu:

“Davayla ilgili çok yersiz ve haksız bir dava. Karşı taraf suçlu ama işte bazen böyle kitapta yazan olmadığı için kız kardeşim Sibel şu an burada hakaretten yargılandı. Ettiği şey hakaret de değil.”

Kardeşinin kullandığı ifadelerin yaşanan bir olay karşısında koruma amacı taşıdığını belirten Deniz, “Kız kardeşini, en küçük kız kardeşini bu zalimlerden korumak için yapılmış bir cümledir, durum bu. Ben de destek için geldim, tanık olarak geldim” dedi.

MAHKEMEDEN ÖN ÖDEME KARARI

Duruşmada Sibel Deniz Semerci hakkında ön ödeme ihtaratı yapılmasına karar verildiği öğrenildi. Semerci'nin ön ödemeyi yapması halinde davanın düşmesi bekleniyor.

BİR DAVA DAHA

Öte yandan, Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz arasında sular durulmuyor. Abi Deniz, Özcan Deniz’in kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.