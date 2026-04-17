Türkiye’nin son yıllarda Trabzon hurması (Cennet hurması) üretiminde ve özellikle kurutma teknolojisinde yakaladığı dev ivme, kardeş ülke Azerbaycan’a ilham kaynağı oldu. Yıllarca meyveyi sadece taze olarak pazarlayan Azerbaycanlı üreticiler, Türkiye’nin "katma değerli üretim" stratejisini örnek alarak rotayı kurutulmuş meyve sanayisine kırdı.

Türkiye, özellikle Denizli’nin Honaz ilçesinde yoğunlaşan "askıda doğal kurutma" yöntemiyle Trabzon hurmasını dünyaca ünlü bir gurme atıştırmalığa dönüştürdü. Taze meyveye oranla daha yüksek fiyata alıcı bulan bu yöntem, Azerbaycan tarım sektöründe büyük heyecan yarattı. Azerbaycanlı tarım heyetlerinin Türkiye’deki tesisleri yerinde incelemesinin ardından, ülkede benzer kurutma sergileri ve modern tesisler yükselmeye başladı.

TÜRKİYE'NİN FORMÜLÜYLE RAF ÖMRÜ UZADI

Azerbaycanlı yetkililer ve üreticiler, Türkiye’nin bu meyveyi sadece bir tarım ürünü olarak değil, bir ihraç markası olarak konumlandırmasını model aldıklarını belirtiyor. Daha önce hasat edilen ürünün büyük kısmını düşük fiyatlarla çevre ülkelere taze olarak ihraç eden Azerbaycan, şimdi Türkiye’den öğrendiği tekniklerle raf ömrünü uzatıyor ve meyveyi işleyerek Avrupa pazarında daha güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor.

İlham süreci sadece kurutma ipleriyle sınırlı değil. Azerbaycan'da kurulan yeni bahçelerde, Türkiye'nin son yıllarda başarıyla uyguladığı yüksek verimli fidan türleri ve modern sulama sistemleri tercih ediliyor. Türk ziraat mühendislerinin danışmanlığında kurulan bu bahçeler, kardeş ülkenin tarımsal kalkınmasında "Türk ekolü"nün imzasını taşıyor.