Azerbaycanlı bilim insanları Namaz Yusubov, İbrahim Guliyev ve Shalala Huseynova tarafından gerçekleştirilen ve Geological Journal dergisinde yayımlanan çalışma, dünyanın en önemli enerji havzalarından biri olan Güney Hazar Havzası'nın yer altı haritasını adeta yeniden çizdi.

İki ve üç boyutlu yer altı görüntüleme (sismik) teknolojilerinin kullanıldığı araştırmada, daha önce birbirinden bağımsız kaya kıvrımları sanılan birçok yapının aslında ortak kanallarla birbirine bağlanan devasa bir çamur volkanı sisteminin parçası olduğu ortaya çıkarıldı.

Bilinen yanardağların aksine erimiş kaya (magma) yerine yer altındaki sıvı, gaz ve çamuru yüzeye taşıyan bu yapılar, bölgedeki enerji kaynaklarının oluşum sürecine dair kritik ipuçları barındırıyor.

BORU HATTI GİBİ İŞLEV GÖRÜYOR

Araştırmacılar, milyonlarca yıl öncesine dayanan derin yer katmanlarından beslenen bu volkanik kanalların, petrol ve doğal gazın yer altında hareket ederek belirli bölgelerde toplanması için adeta birer boru hattı gibi "göç yolları" oluşturduğunu belirledi.

Hem denizde hem de karada daha önce fark edilmemiş yeni çamur volkanlarının yerini saptayan bilim insanları, yer altındaki katmanların kıvrılmasıyla bu volkanların hareketliliği arasında doğrudan bir bağ olduğunu da kanıtladı.

Aralık 2025'te sonuçları paylaşılan çalışma doğrudan yeni bir ticari rezerv keşfi ilan etmese de enerji sektörü açısından büyük önem taşıyor. Yer altındaki petrol ve doğal gazın hangi güzergahları izleyerek biriktiğini netleştiren bu bulguların, gelecekte Azerbaycan'ın Hazar Denizi ve kara sahalarında yapılacak yeni enerji arama ve sondaj çalışmalarına doğrudan yön vermesi bekleniyor.