Azerbaycan’da eğitim kurumlarındaki başörtüsü ve kıyafet kısıtlamalarına ilişkin tartışmalar büyüyerek devam ediyor. Bakanlar Kurulu'nun 21 Eylül tarihinde öğrenciler için kabul ettiği kıyafet düzenlemesinin ardından, 6 Ekim'de eğitim kadrosunu da kapsayan yeni bir karar yürürlüğe girdi.

Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın okul yönetimlerine ilettiği yeni düzenlemelerde, kıyafetlerin "laiklik ilkesine uygun olması" şartı getirildi.

ÖĞRETMENLERE "İSTİFA ET VEYA BAŞINI AÇ" TALİMATI

Azerbaycan merkezli Toplum TV'nin aktardığı bilgilere göre; Bakü ve Sumgayıt başta olmak üzere çeşitli kentlerdeki okullarda görev yapan başörtülü öğretmenlerden başlarını açmaları veya görevlerinden istifa etmeleri istendi.

Düzenlemeye uymadığı gerekçesiyle görevine son verilen öğretmenler ile öğrencilerinin okul bahçesinde sarılarak gözyaşı döktüğü anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Eğitim ve Bilim Bakanlığı ise konu hakkındaki iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

ÖĞRENCİLER KAPIDAN ÇEVRİLDİ, GAZİ BABA ALİYEV'E SESLENDİ

Eylül ayında başlayan uygulamalar kapsamında Sumgayıt'ta çok sayıda başörtülü kız çocuğunun okullara alınmadığı öğrenildi. Ağlayarak okul kapılarından dönen öğrencilerin görüntüleri kamuoyunda tepki toplarken, Karabağ Savaşı'nda kolunu kaybeden bir gazi de kızının eğitimi engellendiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e çağrıda bulundu.

YASAĞI ELEŞTİREN İLAHİYATÇI TUTUKLANDI

Süreçle ilgili tepkiler sürerken, başörtüsü kısıtlamalarına karşı çıkan ilahiyatçı Abgül Süleymanov eylül ayında 30 gün idari hapis cezasına çarptırıldı. Süleymanov'un ailesi tutuklanmanın yasağa yönelik eleştirilerden kaynaklandığını öne sürerken, kararın gerekçesine dair resmi bir detay paylaşılmadı.