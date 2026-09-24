Başbakan Ali Asadov'un imzasıyla alınan 309 sayılı kararla, devlet genel eğitim kurumlarında uygulanan öğrenci kıyafeti düzenlemesinde değişikliğe gidildi.

AZERBAYCAN MEDYASI "BAŞÖRTÜSÜ YASAKLANDI" DEDİ

Azerbaycan medyasında düzenleme, "Okullarda başörtüsü yasaklandı" başlığıyla duyuruldu. Bazı yayın organlarında yeni hükmün, onaylanmış okul formasına uymayan dini başörtüsü ve benzeri ek kıyafet unsurlarını fiilen yasakladığı yorumu yapıldı. Ancak Azerbaycan'ın önde gelen haber ajanslarından APA ve Report, düzenlemeyi aktarırken doğrudan "başörtüsü yasağı" ifadesini kullanmadı; her iki kuruluş da Bakanlar Kurulu kararında yer alan laiklik ve okul formasının bütünlüğüne ilişkin hükümlere yer verdi.

RESMİ KARARDA BAŞÖRTÜSÜ İFADESİ YOK

Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan resmi karar metninde "hicab" veya "başörtüsü" kelimeleri bulunmuyor. Kararda, öğrencilerin belirlenen okul kıyafetinin bütünlüğünü bozan ve "genel eğitimin laiklik ilkesine uygun olmayan diğer kıyafet unsurlarını" kullanmasına izin verilmeyeceği belirtiliyor. Bu nedenle düzenlemenin doğrudan "başörtüsü yasaktır" şeklinde kaleme alınmış bir hüküm içermediği, başörtüsü yasağı yorumunun laiklik ilkesi ve standart okul forması şartından çıkarıldığı görülüyor. Yeni düzenlemeyle ebeveynler ve diğer yasal temsilcilere de sorumluluk getirildi. Buna göre veliler, çocuklarının okul kıyafetlerine ilişkin belirlenen şartlara uymasını sağlamakla yükümlü olacak. Öğrencilerin kurallara uyup uymadığına ilişkin konular ise okulların Pedagoji Şurası tarafından ele alınacak. Kararın kabul edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde okulun internet sitesinde veya bilgilendirme panosunda yayımlanması da gerekiyor.

LAİKLİK İLKESİ TEMMUZ AYINDA YASAYA EKLENDİ

Yeni kıyafet düzenlemesinin hukuki altyapısı temmuz ayında oluşturuldu. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 7 Temmuz 2026 tarihinde imzaladığı yasa değişikliğiyle Azerbaycan'ın genel eğitim sisteminin temel ilkeleri arasına "millilik ve laiklik" ilkesi eklendi. Aynı düzenlemeyle devlet okullarında öğrenciler ve eğitimcilerin belirlenen kıyafet şartlarına uymaları zorunlu hale getirildi. Aliyev'in 22 Temmuz'da imzaladığı kararnameyle de Bakanlar Kuruluna mevcut öğrenci kıyafeti düzenlemesini yeni yasa doğrultusunda güncellemesi için gerekli adımları atma görevi verildi. Yeni düzenlemede ayrıca bir istisna da bulunuyor. Azerbaycan halkının tarihi, kültürü ve milli-manevi değerleriyle ilgili etkinliklerde, okulun Pedagoji Şurasının kararıyla milli kıyafetlerin veya milli kıyafet unsurlarının kullanılmasına izin verilebilecek.