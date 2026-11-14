İstanbul hava trafiğini ilgilendiren önemli bir karar alındı. Azerbaycan’ın milli hava yolu şirketi Azerbaijan Airlines (AZAL), İstanbul’daki uçuş operasyonlarında değişikliğe gidiyor. Şirket, 3 Ocak 2027 tarihinden itibaren Sabiha Gökçen Havalimanı ile Bakü arasındaki uçuşlarını sonlandıracak.

AirportHaber’in aktardığı bilgilere göre alınan kararla birlikte şirketin İstanbul’daki Bakü seferleri tek havalimanında toplanacak.

BAKÜ UÇUŞLARINDA TEK HAVALİMANI DÖNEMİ

İstanbul’un hem Avrupa hem de Anadolu Yakası’ndaki havalimanlarından uçuş gerçekleştiren AZAL, yeni düzenlemeyle Sabiha Gökçen Havalimanı operasyonlarını sona erdirecek.

3 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek değişiklik sonrasında İstanbul-Bakü seferleri yalnızca İstanbul Havalimanı üzerinden gerçekleştirilecek. Böylece şirketin İstanbul'daki iki havalimanını kullandığı dönem sona erecek.

KARARIN NEDENİ HENÜZ AÇIKLANMADI

AZAL’ın Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan çekilme kararının arkasındaki neden henüz netlik kazanmadı. Şirket tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken değişikliğin ticari tercihler, operasyonel giderler veya uçuş slotlarının yeniden düzenlenmesiyle bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor.

Önümüzdeki günlerde şirketin kararın gerekçesi ve yolcuları nasıl etkileyeceği konusunda bilgilendirme yapması bekleniyor.

SABİHA GÖKÇEN'DE 15 YILLIK UÇUŞ DÖNEMİ SONA ERİYOR

Azerbaijan Airlines, Bakü ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki uçuşlarına Mayıs 2012'de başlamıştı. Yaklaşık 15 yıldır devam eden seferler, 3 Ocak 2027 itibarıyla sona erecek.

Şirket, bu tarihten sonra İstanbul ile Bakü arasındaki uçuşlarını İstanbul Havalimanı merkezli olarak sürdürmeyi planlıyor.