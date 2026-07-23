CHP’li Şile Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’in, ağabeyiyle yaptığı WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.

Yazışmalarda, Berkant Acil’in ağabeyi Haluk Levent’in telefon numaralarını “Haluk son7” ve “Haluk son 8” isimleriyle kaydettiği görüldü. İki kardeş arasındaki konuşmalarda zaman zaman küfürlü ifadelerin yer aldığı belirlendi.

Berkant Acil’in, “Haluk Son7” olarak kayıtlı numaraya 29 milyon lira bedelli bir çeke ilişkin ekran görüntüsü gönderdiği tespit edildi. Gönderilen görüntüde, söz konusu çekin 20 Nisan 2026 tarihinde hesapta yeterli bakiye bulunması halinde ödeneceğine dair bilgi yer aldı. Acil’in bu mesajın ardından Haluk Levent’i aradığı ancak yanıt alamadığı belirlendi.

'YELİZ HEPSİNİ HALLEDECEK'

Bunun üzerine “Haluk Son8” olarak kayıtlı numaraya da mesaj atan Acil’in aynı çekle ilgili ifadeler kullandığı, bu kez Haluk Levent’in yanıt vererek “New York’tayım. Yeliz hepsini halledecek” dediği görüldü.

Yaklaşık bir hafta sonra ise Berkant Acil’in ağabeyine yönelik küfür içeren bir mesaj gönderdiği tespit edildi.

Öte yandan, “Zodiac” isimli yabancı bir telefon numarasından Berkant Acil’e gönderilen mesajlarda tehdit içerikli ifadeler yer aldı. Söz konusu mesajda, belirli bir kişiye 19.00’a kadar geri dönüş yapılmaması halinde ağır ifadelerle tehditte bulunulduğu ve çekler ile Ahbap üzerinden yapılan işlemlerin ifşa edileceğinin belirtildiği görüldü.

'DEVLET ONU ELİMDEN ALAMAYACAK'

Sabah'ın haberine göre Berkant Acil’in bu mesaja, “Kızıma ders çalıştırıyorum, yanında konuşamam. Seni arar aramaz Haluk’a yazdım. Dönerse aradığını söylerim” şeklinde yanıt verdiği belirlendi.

“Zodiac” isimli numaradan gelen bir diğer mesajda ise, konunun ertesi gün çözülmesi gerektiği ifade edilerek, Haluk Levent’e yönelik tehdit ve hakaret içeren sözler sarf edildiği, ayrıca “Devlet onu elimden alamayacak, ilk ben yiyeceğim onu” şeklinde ifadelerin kullanıldığı tespit edildi.

İşte o yazışmalar:

"SENİN BEN ŞEREFİNİ S..."

BERKANT ACİL: Nermin Hanım, her iki çekin, (29 milyon TL ve 15 milyon TL) bugün içinde ödenmemesi veya geri çekilmemesi durumunda ikisinin de yazılacağını açıkça belirtti. Ayrıca benden 1 saat içinde geri dönüş beklediğini saat 16.00'ya kadar bekletilmemesi gerektiğini ve şubeye buna göre cevap vereceğini söyledi.

HALUK LEVENT: New York'tayım, Yeliz hepsini halledecek.

BERKANT ACİL: Senin ben şerefini s...