İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Şile Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Koşan Adam firmasının sahibi Berkant Acil'in emniyette verdiği ifade dosyaya girdi.

Acil, ifadesinde 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nin organizasyon sürecini, Sur Müzik firmasıyla yürütülen ticari ilişkiyi ve bilirkişi raporundaki tespitlere ilişkin soruları yanıtladı.

"KOŞAN ADAM FİRMASININ İHALEYE GİRME YETKİSİ YOKTUR"

Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nı yalnızca görevinden dolayı tanıdığını belirten Acil, belediyeyle herhangi bir ticari ilişkisinin bulunmadığını savundu. Şirketinin bugüne kadar hiçbir kamu ihalesine katılmadığını ifade eden Acil, "Koşan Adam firmasının ihaleye girme yetkisi yoktur. Biz yalnızca sanatçı organizasyonu yapan danışman bir firmayız" dedi.

"FESTİVALDE SADECE SANATÇI ORGANİZASYONUNU YAPTIK"

Şile Bezi Festivali öncesinde belediye yetkililerinin ofisine gelerek bilgi aldığını anlatan Acil, kendilerine yalnızca sanatçı hizmeti sunabileceklerini ve sanatçı ücretlerinin peşin ödenmesi gerektiğini söylediğini ifade etti.

Daha sonra organizasyonun mali yükünü üstlenecek firma olarak Sur Müzik ile anlaşıldığını öne süren Acil, bu şirketle komisyon sözleşmesi yaptıklarını belirterek, "Biz sadece konser organizasyonunu yürüttük. İhale sürecinde ya da ödeme aşamalarında hiçbir görevimiz olmadı" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR SANATÇIYA ÖDEME YAPMADIK"

Festival organizasyonunda yalnızca sanatçıların temini ve sahneye çıkış süreçlerini koordine ettiklerini savunan Acil, sanatçılara herhangi bir ödeme yapmadıklarını öne sürdü.

Şirket çalışanı Arif Sevik'in organizatör olarak farklı firmalarla da çalıştığını belirten Acil, bazı sanatçılarla ilk görüşmeleri kendisinin, bazılarıyla ise Sur Müzik adına yetkilendirilen Sevik'in gerçekleştirdiğini ifade etti.

Acil, "Koşan Adam firmasının hiçbir sanatçıya ya da sunucuya ödeme yapması söz konusu değildir. Bu durum şirket hesap hareketlerinden de görülecektir" dedi.

20 MİLYON LİRALIK FARK SORULDU

Soruşturmadaki bilirkişi raporunda, festival kapsamında belediyenin ödediği bedelle sanatçılara yapılan ödemeler arasında yaklaşık 20 milyon 858 bin liralık fark bulunduğu yönündeki tespit de Acil'e soruldu.

Bu iddiaya ilişkin savunmasında Acil, sanatçıların resmi sözleşmelerde yer alan ücretlerinin gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, "Müzisyenlere kalan kısmı yüklenici firma Sur Müzik elden ödemiştir" ifadelerini kullandı.

1,5 MİLYON DOLARLIK TRANSFERİ ANLATTI

İfadesinde şirket hesaplarındaki para hareketlerine de değinen Acil, işlemlerin büyük bölümünün ticari faaliyetlerden kaynaklandığını savundu.

Dosyada yer alan 1,5 milyon dolarlık para transferi hakkında konuşan Acil, "Abim Haluk Levent, söz konusu paranın bir gün şirket hesabında tutulmasını, ardından Yeliz Kaya'nın hesabına gönderilmesini istedi. Ben de bu talimat doğrultusunda işlemi gerçekleştirdim. Bu paranın vergi dairesine bildirildiğini biliyorum ancak sonrasında paranın nasıl kullanıldığına ilişkin bilgim yok" dedi.

SUÇLAMALARIN TAMAMINI REDDETTİ

Hakkındaki suçlamaların tamamını reddeden Berkant Acil, ailesiyle arasındaki para transferlerinin doğal olduğunu savundu.

Yeliz Kaya ile yaptığı görüşmelerin Haluk Levent'e verilen hatır çekleri ile ilgili olduğunu öne süren Acil, "Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Hakkımdaki iddiaların tamamı gerçek dışıdır. Yaptığım görüşmeler de verdiğim ifadeleri desteklemektedir" dedi.