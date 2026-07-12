"Var Mısın Yok Musun" yarışmasının 18. bölümünde yarışan Kıbrıslı Dilek Emirzadeoğluları, pilot olma hayali kuran kardeşinin eğitim masraflarına destek olmak için yarıştı. Büyük ödülleri kaçıran Dilek, stüdyoda duygusal anlar yaşadı.

BÜYÜK ÖDÜLÜ KIL PAYI KAÇIRDI

Televizyon tarihinin unutulmaz yarışmalarından "Var Mısın Yok Musun"da duygusal anlar yaşandı. Kıbrıslı 22 yaşındaki Dilek Emirzadeoğluları, kardeşinin eğitim hayaline destek olmak için katıldığı yarışmada büyük ödülleri kaçırınca gözyaşlarına hakim olamadı.

KARDEŞİNİN HAYALİ İÇİN YARIŞMAYA ÇIKTI

"Var Mısın Yok Musun"un 18. bölümünde yarışan Dilek Emirzadeoğluları, kazanacağı ödülle pilotaj eğitimi almak isteyen kardeşine katkı sağlamayı hedefledi.

MİLYONLUK KUTULAR AÇINCA BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

9 numaralı kutuyla yarışmaya başlayan Dilek, daha ilk seçiminde 5 milyon TL'lik büyük ödülü kaybetti. Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde 2 milyon TL ve ikinci 5 milyon TL'lik kutunun da açılmasıyla büyük ödüllere veda eden genç yarışmacı, yaşadığı hayal kırıklığını gizleyemedi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

3 milyon TL'lik kutunun da açılmasının ardından duygusal anlar yaşayan Dilek, kardeşinin hayaline destek olamayacağını düşündüğünü söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.

175 BİN TL'LİK TEKLİFİ KABUL ETTİ

Yarışmaya devam eden Dilek, 6. turda 750 bin TL ve 500 bin TL'lik kutuların açılmasıyla 175 bin TL'lik banka teklifi aldı. "Diğer tutarların hiçbiri benim param değil, 175 bin TL benim param" diyen Dilek, teklifi kabul ederek yarışmadan ayrıldı.

Daha sonra açılan kutularda büyük ödüllerin çıkmadığı görülürken, Dilek kendi kutusundan 10 TL çıkmasına rağmen 175 bin TL kazanarak yarışmayı tamamladı.