Antalya'da 10 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Santral Mahallesi 3282 Sokak’taki 8 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana gelen feci olay acı sonla bitti. 18 yaşındaki Muhammed Doğan, "İçine şeytan girdi" iddiasıyla ablası Kübra Doğan'a (22) saldırdı. Kardeşinin elinden kurtularak diğer ablası Meryem Doğan'a mesaj atıp yardım isteyen Kübra Doğan, daire içinde yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Muhammed Doğan, boğazını sıktığı ablasını hareketsiz bırakana kadar eylemini sürdürdü.

DİĞER ABLASINA DA AYNI ŞEKİLDE SALDIRDI

Gelen yardım mesajı üzerine eve ulaşan abla Meryem Doğan, kardeşini yerde hareketsiz yatarken bulunca durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada Muhammed Doğan, ihbarda bulunan Meryem Doğan'a da saldırarak onu da boğmaya çalıştı. Evin balkonuna geçerek bir süre bağıran ve ablası tarafından sakinleştirilmeye çalışılan şüpheli, ablasına yumruk atıp yeniden boğazını sıktı. Olay esnasında açık olan daire kapısından içeri giren emniyet güçleri, Muhammed Doğan'ı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

HASTANEDEKİ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Olayın ardından Kübra Doğan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, Meryem Doğan ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu kritik olan ve hastanede entübe edilen Kübra Doğan, yoğun bakımdaki 9 günlük yaşam mücadelesinin ardından bu sabah hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Emniyetteki ifadesinde ablalarının içine şeytan girdiğini düşündüğünü ve ekipler gelmeseydi onları öldüreceğini söyleyen zanlı Muhammed Doğan, sevk edildiği adli makamlarca 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.