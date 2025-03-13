Sanatçı Özcan Deniz'e, Sarıyer’deki sit alanı içerisindeki üç villasında izinsiz eklemeler yaptığı gerekçesiyle, "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla soruşturma açılmıştı.
Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’ın haberine göre, Özcan Deniz’in kardeşi Ercan Deniz, ünlü sanatçının mali durumu hakkında yaptığı açıklamalarda, Özcan Deniz’in dizisinden her ay 2 milyon 250 bin lira kazandığını belirtmişti. Vergi Denetim Kurulu, sanatçının gelir ve giderlerini incelemek amacıyla harekete geçti. Ünlü sanatçı hakkında Vergi Denetim Kurulu inceleme başlattı.