İhalelerdeki öngörüsüzlük kamuda büyük zarara yol açıyor. Yapımına başlanan hastaneler ilk ihaledeki şartlara göre tamamlanamıyor, yeniden ikmal ihaleleri açılıyor ve maliyet katlanıyor.

6,6 KATINA ÇIKTI

Antalya’da 300 yataklı Manavgat Devlet Hastanesi yapımı için 2023 yılında 864 milyon liralık sözleşme imzalandı. Hastane için kamu yatırım programında 2,5 milyar liralık proje tutarı öngörüldü. Ancak hastane tamamlanmadı ve Eylül 2026’da ikmal ihalesi yapıldı ve 4,8 milyar liralık sözleşme imzalandı. Toplam maliyet 5 milyar 712 milyon lira oldu. İlk planlanan tutarın 6,6 katına çıkıldı. Hastanenin bu kez 950 gün içerisinde tamamlanması planlandı.

İKİ SEÇİME GİRDİ

İki ihaleyi de daha önce AKP’den iki kez milletvekili adayı olan Zeki Peker’in aile şirketi İntaş Yapı kazandı. Peker, seçim afişinde “Ben size vekil olmaya değil, kardeşiniz olmaya geldim” diye yazmıştı. İhaleyi alan Peker, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015’teki genel seçimlerinde Bitlis’ten milletvekili adayı olsa da kazanamamıştı.

YOL İHALELERİNDE DE BAŞROL OYNUYOR

Mehmet Zeki Peker’in şirketi Pekhan İnşaat, geçtiğimiz temmuz ayında Kars-Digor-Iğdır yolu ihalesini 617 milyon 380 bin liralık bedelle almıştı. Peker, TOKİ ve Karayolları projelerinde de etkili rol oynuyor.