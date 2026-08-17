Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Süleymancılar’a düzenlenen operasyonda, Alihan Kuriş’in de olduğu 32 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada Yusuf B., Ahmet G., Ömer Y., Ahmet E., İsmail Hakkı A. ve Selman Süleyman K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki gün Ankara’daki Millet Bahçesi’nde toplanan kalabalık mürit grubu, operasyonu protesto etti.

123 ADRESTE ARAMA

Bu arada tutuklu örgüt lideri Alihan Kuriş’in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik yapılan arama çalışmalarında; tek bir adreste kaynağı belirsiz 1.34 milyar TL değerinde 200 kilo külçe altın ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, örgütle bağlantılı şirketlerin, aralarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD’nin de bulunduğu ülkelerdeki hesaplarla 66 milyar lirayı aşan para trafiği gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüphelilere ait 123 adreste yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız silah ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi. İncelemelerde 100 milyar liralık para hacmi tespit edildiği, yapılanmanın bazı yöntemlerinin FETÖ’nün geçmişte kullandığı yöntemlere benzerlik gösterdiği kaydedildi.

Tarikat liderine kelepçe takılmadığı görüldü.

KELEPÇE FARKI

Operasyonda tarikat lideri Alihan Kuriş’in tek bir kelepçeli fotoğrafı verilmedi. 3 Haziran 2025’te sağlık kontrolüne götürülen CHP’li belediye başkanlarının kelepçeli halleri, rahatça fotoğraflanabildi. Çoğu hâlâ tutuklu.