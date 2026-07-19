Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde dün fındık bahçesinde çalışan bir kadın, arı sokması sonucu meydana gelen zehirlenme nedeniyle hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Ereğli ilçesinde "Kaptaş" olarak bilinen Kurt köydeki kardeşine ait fındık bahçesine işlerinde yardım etmek amacıyla giden Aysel Yaman (57), arazide çalıştığı sırada bir eşek arısının sokmasıyla aniden fenalaştı.

HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaman'ın aniden rahatsızlandığını gören yakınlarının ihbarı üzerine kaza mahalline acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, arı alerjisi olduğu öğrenilen tıbbi durumu kritik durumdaki kadını ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne nakletti. Hastanede tedavi altına alınan 2 çocuk annesi Aysel Yaman, doktorların yürüttüğü tüm tıbbi müdahalelere rağmen bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

CENAZESİ BUGÜN DEFNEDİLECEK

Arı sokmasına bağlı alerjik reaksiyon sonucu hayatını kaybeden Aysel Yaman'ın vefatı yakınları tarafından üzüntüyle karşılandı. Yaman’ın cenaze namazının, bugün ikindi vakti düzenlenecek törenle Abdi köyü Teperen Mahallesi'nde kılınacağı ve ardından toprağa verileceği öğrenildi.