Olay, öğleden sonra Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen Erkan S., henüz bilinmeyen nedenle işitme engelli kardeşi Bahtiyar S. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erkan S., yanında bulunan tabancayla kardeşini sağ göğüsünden vurarak yaraladı. Silah ve kavga sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bahtiyar S., ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Bahtiyar S., buradaki ilk müdahalesinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Van'daki bir hastaneye sevk edildi.

KENDİSİNİ EVE KİLİTLEDİ

Kendisini eve kilitleyen Erkan S., olay yerindeki polislerin 'teslim ol' çağrısına tabancayla ateş açarak karşılık verdi. Şüphelinin açtığı ateş sonucu çevredeki bazı bina ve araçlara kurşun isabet ederken, mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekiplerinin telsiz anonsu üzerine bölgeye destek için özel harekat timleri sevk edildi. Evin çevresinde güvenlik çemberi oluşturan ekipler, vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak tedbir aldı. Saatler süren ikna çalışmalarından sonuç alınamaması üzerine özel harekat timleri operasyon düzenledi. Operasyon sırasında bir polis memuru ayağından yaralanırken, Erkan S. ile vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Etkisiz hale getirilen Erkan S.'nin cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Muş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 16.00 sıralarında ilimiz Muratpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, psikolojik rahatsızlığı bulunan Erkan S. isimli şahıs, aralarında çıkan tartışma sonucunda kardeşi Bahtiyar S.'yi ateşli silahla yaralamıştır. Yaralanan Bahtiyar S., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilmiştir" denildi.