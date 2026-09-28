Kaza, saat 15.00 sıralarında Kozcağız-Kumluca belde yolunda meydana geldi. Kozcağız yönünden Kumluca beldesine ilerleyen H.T. (24) yönetimindeki 74 ABJ 704 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen H.Ö. (55) idaresindeki 74 AD 009 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın ardından takla atan otomobilde yolcu olarak bulunan Hüseyin Tekin’in sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. 6 KİŞİ YARALANDI Kazada otomobillerin sürücüleri H.T. ve H.Ö. ile birlikte 4 kişi daha yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Hüseyin Tekin’in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü. AĞABEYİN CENAZESİ İÇİN GELMİŞTİ Hüseyin Tekin’in, ağabeyi Hasan Tekin’in cenazesine katılmak amacıyla ailesiyle birlikte İstanbul’dan Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesine geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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