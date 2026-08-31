Ünlü oyuncu Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun Özçivit, Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen törenle Hasan Sağdıç ile hayatını birleştirdi. Özçivit ailesinin yakınları ve dostlarının katıldığı düğünde, Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen’in yer almaması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLERİN ODAĞI OLDU

Oyuncunun kardeşinin düğününe katılamamasının nedeninin yoğun iş programı ve çekim takvimindeki çakışma olduğu öğrenildi ancak Burak Özçivit’in düğünde bulunmaması, sosyal medyada bazı kullanıcıların eleştirilerine neden oldu.

BURAK ÖZÇİVİT X PAYLAŞIMI İLE SESSİZLİĞİNİ BOZDU

X’te yapılan yorumların ardından sessizliğini bozan Özçivit, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Arkadaşlar, neden bu kadar kötü oldunuz? Biz bütün aile mutluyken neden yeni evlenen bir çifti bu kadar mutsuz ediyorsunuz? Onlar bizim ailemiz, canımız. Kime, neden bu kadar saldırıyorsunuz? Uydurduğunuz hikayeleri ve saçma yorumlarınızı gidin kendi hayatınıza yapın. Bizi ve bütün ailemizi rahat bırakın."