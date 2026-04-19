Edirne Keşan’da meydana gelen olayda, 2018 yılının Temmuz ayında hurda alım-satımı yapan Osman Kara, tartıştığı hurda toplayıcısı Emre Pirinçustası tarafından bıçakla öldürüldü. Cezaevine giren Pirinçustası,tahliye oldu.

Pirinçustası, Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde yürürken kendisini takip eden Osman Kara’nın ağabeyi Recep Kara’nın silahlı saldırısına uğradı. Pirinçustası, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle olay yerinde hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Saldırıdan sonra otomobille kaçan daha sonra ise aracını Keşan-Gelibolu kara yolu üzerindeki bir iş yerine bırakarak yaya olarak kaçmaya çalışan Recep Kara, polis tarafından Keşan Ticaret Borsası Mezbaha İşletmeciliği yakınlarında olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Recep Kara, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Hayatını kaybeden Emre Pirinçustası’nın cenazesinin yarın, öğle vakti İki Minareli Çarşı Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Enez Yolu Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.