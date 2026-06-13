Kent merkezindeki Fen Lisesi ve yanındaki Başöğretmen Atatürk Anadolu Lisesi, LGS merkezi olarak belirlenen okullardan oldu. Kapıların açılıp öğrencilerin salonlara alınmasının başladığı 09.00 sıralarında okullara ulaşan çıkmaz sokakta trafik yoğunluğu yaşandı. Veli ve öğrenciler yürüyerek sınav merkezlerine geldi. Kapıların açılmasıyla çocuklar, okulların giriş kapısına doğru yürüdü. Kimlik kontrolünün ardından öğrenciler içeri alındı.

KOŞAN ÖĞRETMEN VE POLİS KİMLİĞİ TESLİM ETTİ

Kimlik kontrollerinin yapıldığı sırada bir erkek öğrencinin yanlışlıkla kardeşine ait kimlik belgesiyle binaya geldiği tespit edildi. Görevliler durumu çocuğun annesine bildirdi. Anne de onları sınav merkezine getiren kayınbiraderine ulaşıp durumu anlattı. Amca, okula yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki eve gidip kimliği getirdi. Kapıların kapanmasına 4 dakika kala okul önüne gelen amcadan kimliğini alan bir polis memuru, dış kapıdaki öğretmene teslim etti. Öğretmen de okul bahçesinde koşarak çocuğa kimliğini ulaştırdı.

Çocukları sınava giren velilerden bazısı okul duvarına bazısı da getirdikleri kamp sandalyelerine oturup çay içerek bekledi.