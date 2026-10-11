Kayseri'nin Tomarza ilçesi Karaören Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Bahri Erbay, Almanya'da uçak mühendisi olarak çalışan kardeşi Selami Erbay'ın tavsiyesi üzerine 4 yıl önce aronya yetiştirmeye başladı. Yüksek besin değeri nedeniyle 'süper meyve' olarak anılan ve ana vatanı Kuzey Amerika olan bu bitki, bölgede giderek yaygınlaşıyor. Erbay, 4 yıllık emekle 33 dönümlük alanda 10 bin köke ulaştı ve bu yılki hasadı başlattı.

"DÖNÜM BAŞINA 1 TON ÜRÜN HASAT EDİYORUZ"

Üretici Bahri Erbay, girişimci Aylin Kalafatoğlu'nun teşvikiyle bu işe başladıklarını belirterek, "Meyvemizi de Aylin Kalafatoğlu sağolsun her sene alıyor ve elimizde kalmıyor. Şuanda da hasat mevsimindeyiz. Elimizde son ürünler kaldı. Kayseri'den almak isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz. Şeker, kanser hastaları gelebilir. Bahçemiz çok büyük. 40 tona yakın rekolte bekliyoruz. Dönüm başına 1 ton ürün hasat ediyoruz. İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük aronya bahçesi burada. Şeker ve kanser hastalarına çok iyi gelen bir ürün. Her derde deva. Sabahları aç karnına aronyadan bir tutam yiyeceksin. Kardeşim Aylin Kalafatoğlu ile görüştük. Aylin hoca burada ölçüm yaptı. Mühendislere gönderdi. Bu proje Aylin Kalafatoğlu'nun emekleri ile kuruldu. Aylin hanımın hala desteği devam ediyor. Senelik bizi ziyaret eder, ürünlerimizi alır. Elimiz de kalmaz. Ondan dolayı da kendisine teşekkür ediyoruz. Hasat 1 hafta sürüyor. Ürünler, Niğde'ye soğuk hava deposuna gönderiliyor. Oradan da meyve suyu gibi çok çeşitli alanlarda kullanılıyor" dedi.

"İMECE USULÜ HASAT EDİYORUZ"

Karaören Mahallesi'nde yaşayan Cemil Bayram, ürünü ilk gördüklerinde şaşırdıklarını ifade ederek, "Köylümüz Bahri Erbay'a imece usulü yardım ediyoruz. İç Anadolu'da ender yetişen aronya bitkisi girişimci Aylin Kalafatoğlu tarafından getirilip ekildi. Onun teşviki ile ekildi. Bu sene çok güzel verim var. Aronya bitkisi tıbbi yönden çok faydalı. Antioksidan bakımından çok faydalı bir meyve cinsine giriyor. Yeni yeni yaygınlaşan bir ürün. İşçilik ve emek istiyor. Hasadına başladık. Allah bereketli eylesin. Daha önce bu meyveyi bilmiyorduk. Bahri bey, Almanya'daki kardeşinin vesilesi ile görüp bu işe başladı. İlk başta coğrafi iklimden dolayı burada olup olmayacağından endişeliydik. Verimi çok güzel. Çalı türünde bir bitki. Ekonomiye katkı verdiği için de köyümüz adına mutluyuz. Aslolan da üretmek. Aylin hanıma da bu işe öncülük ettiği için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"İNCE BİR İŞÇİLİK İSTİYOR"

Şanlıurfa'dan gelen tarım işçisi Abdurrahman Karademir ise yaklaşık 500 kişilik ekibin bir parçası olduklarını ancak burada 25 kişiyle hasat yaptıklarını belirterek, "Karaören Mahallesi'nde Bahri amcanın yetiştirdiği Türkiye'de fazla yaygın olmayan aronya meyvesinin hasadını yapıyoruz. Her türlü hastalığa iyi gelen bir meyve. Daha önce aronya hasadı yapmamıştık. İlk defa aronya hasadı yapıyoruz. Meyvesi çok güzel. İnce bir işçilik istiyor. Tadı çok güzel. 3 gündür hasat yapıyoruz. Hasadımız 3 gün daha sürer. Hayatımız da ilk defa aronya meyvesi gördük. Araştırdığımız da her türlü hastalığa iyi geldiğini öğrendik" dedi. Hasadın 1 hafta içinde tamamlanması bekleniyor.