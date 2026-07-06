AKP’den iki kez milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen iş insanı Mehmet Zeki Peker’in şirketleri, kamudan aldığı milyarlık ihaleler ile dikkat çekiyor. Şirketler, Karayolları Genel Müdürlüğü, TOKİ ve Sağlık Bakanlığı’nın açtığı çok sayıda büyük ölçekli ihaleyi kazanırken son olarak Kars-Digor-Iğdır yolu ihalesini de 617 milyon 380 bin liralık bedelle Mehmet Zeki Peker’e ait Pekhan İnşaat aldı. “Ben size vekil olmaya değil, kardeşiniz olmaya geldim” sloganı ile katıldığı seçimlerden eli boş dönen Peker, aldığı ihalelerle vekil olamasa da milyarder olmayı başardı.

DEVLETTEN KAZANDI

Zeki Peker, 7 Haziran 2015’de Bitlis’ten aday olmuş ancak seçimleri kazanamamıştı. 2018’de tekrar aday olan Peker yine kazanamadı. Peker’in sahibi olduğu Zey Yapı ile Pekhan İnşaat genellikle, TOKİ’nin açtığı konut ve kamu bölgesi ihalelerine katılırken, Peker, Çankırı’da 400 yataklı Devlet Hastanesi yapım ihalesini de kazandı. Şirket, 2024 yılında Aydın’da 950 yataklı Şehir Hastanesi ihalesini de almıştı. Peker’in şirketlerinden Zey Yapı 11 Mayıs 2023’te 1 milyar 590 milyon lira bedel ile Çankırı Merkez 400 yataklı Devlet Hastanesi yapım ihalesini de kazandı.

2024 yılında ise Aydın 950 yataklı Şehir Hastanesi yapım işine ilişkin gerçekleştirilen iki ayrı ihaleyi toplam 3 milyar 851 milyon 424 bin lira bedelle aldı.

2023 yılında yapılan Kahramanmaraş Nurhak Acil Durum Hastanesi ihalesini de Peker’in Zey Yapı Şirketi kazanmıştı. 5 Ekim 2023’te sonuçlanan ihalede devletin kasasından 595 milyon 500 bin lira çıktı.

6 yılda ihale zengini oldu

Zeki Peker’in şirketleri Zey Yapı ve Pekhan İnşaat’in 2020 yılından bu yana aldığı ihalelerin toplam maliyeti 17 milyar liraya dayandı. 2015 seçimlerine “Ben size vekil olmaya değil, kardeşiniz olmaya geldim” afişi ile giren Peker, seçimlerde yakalayamadığı başarıyı ihalelerde elde etti.