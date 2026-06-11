Miras hukukunda gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle, miras paylarının kardeşler arasında devredilmesi süreci hızlandırıldı. Yeni dönemde, mirasçılar arasındaki hukuki ve bürokratik işlemler azaltılarak paylaşımların daha kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Hisseli tapu sahiplerini doğrudan ilgilendiren bu değişiklik, aile içi mülk devirlerindeki zaman kaybını ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

YAZILI ANLAŞMALAR ARTIK RESMİ OLARAK GEÇERLİ

Yapılan değişiklikle beraber, kardeşler arasında miras paylaşımlarında yaşanan anlaşmazlıkların önüne geçilmesi için yazılı sözleşmeler yasal zemin kazandı.

Noter Onayı Şartı Kalktı: Kardeşler arasındaki devir işlemlerinde sözleşmelerin noter onaylı olması zorunluluğu kaldırıldı.

Yazılı Sözleşme Yeterli: Miras kalan bir evin veya taşınmazın devri için tarafların kendi aralarında imzalayacağı yazılı bir metin geçerli sayılacak.

Hisseli tapu devralmak isteyenler için Tapu Sicil Müdürlüğü nezdindeki işlemler devam edecek; taşınmazın sınırları ve parselleri net bir şekilde tespit edilerek şeffaf bir süreç yürütülecek.

HİSSELİ TAPU SATIŞI NASIL YAPILACAK?

Miras kalan gayrimenkullerin üçüncü şahıslara satışı veya tamamen devredilmesi işlemlerinde ise mevcut kurallar korunuyor. Hisseli tapu satışının gerçekleşebilmesi için şu adımların izlenmesi gerekiyor:

Ortak Karar Şartı: Tüm hissedarların satış konusunda ortak bir karara varması zorunludur.

Tapuda Hazır Bulunma: İşlemlerin sorunsuz tamamlanabilmesi için tüm hissedarların tapu devri sırasında hazır bulunması ya da yasal bir vekil tayin etmesi gerekir.

Vekalet Yoluyla İşlem: Hissedarlar, süreci birlikte yönetecekleri bir avukata veya temsilciye vekalet vererek işlemlerini uzaktan da tamamlayabilirler.

Satış ve devir işlemlerinin sonuçlanmasının ardından, pay sahiplerine düşen maddi haklar kendilerine ibraz edilecektir. Yeni düzenleme, özellikle kardeşler arasındaki mülk transferlerinde verimliliği artırarak tapu dairelerindeki yoğunluğu azaltmayı hedefliyor.