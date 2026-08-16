TBMM’de yapılan oylamada, İYİ Parti milletvekillerinin tamamı, bölücü terör örgütü militanlarına getirilmek istenen “Örtülü af” teklifine “Hayır” dedi. İYİ Parti’nin Çerçeve Yasa teklifine karşı Meclis'te büyük mücadele veren İYİ Parti, ilkini Ankara Tandoğan Meydanı’nda yaptığı “Bayrak Açıyorum” mitinginin ikincisini bugün saat 19.00’da Balıkesir’de gerçekleştirilecek. İYİ Parti Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, mitinge büyük bir katılım beklediklerini belirtti. Dervişoğlu, “Ankara Tandoğan’da 170 bin kişi itirazını haykırdı. Üniter yapımızın, Cumhuriyetimizin tehdit altında olduğu bu günlerde, Kuvayı Milliye şehri Balıkesir’de de aynı coşkuyu bekliyorum” dedi.

HÜKÜM TARİHİN

- (Çerçeve Yasa) Komisyonda da, genel kurulda da tüm milletvekilleriniz söz aldı, teklife itirazlarını ortaya koydu. İktidar bloğuna karşı, milletvekili sayınız az olmasına rağmen, sesiniz hayli gür çıktı. Planlı bir çalışma mıydı?

Elbette. 1,5 yıldır milletimizi bilgilendiriyor, iktidarı uyarıyoruz. Hazırlayacakları yasanın bir son değil, bir başlangıç olduğunu söylüyoruz. Üniter yapımıza, Cumhuriyetimize, milli kimliğimize ağır hasarlar verecek bir adım olduğunu görüyoruz. Bu süreçte gerek parti yönetimimiz, gerek parlamento grubumuz üzerine düşeni layıkıyla yaptı. Ben onlardan razıyım, Allah da razı olsun. Milletvekillerimizin hiçbir konuşması masa başında hazırlanmış konuşmalar değildi. Her bir kelimesi milletimizin sözleriydi. İYİ Parti’nin bu süreçte söylediği her söz, milletimizin sözüydü. Onlar için bu yasa nasıl bir son değil ise bizim için de Meclis'teki direnişimiz bir son değil, bir başlangıçtır.

'SİNİP SUSMASINI İSTİYORLAR'

- Nasıl bir yol izleyeceksiniz?

Milletimize gideceğiz. Şu ana kadar milli iradenin çatısı altında üzerimize düşeni yaptık. Şimdi sokak sokak, hane hane milletimizle buluşup hakikati anlatacağız. Bu iktidar hakikati konuşanların kendini yalnız hissetmesini, böylece sinip susmasını istiyor. Milletimize yalnız olmadıklarını göstereceğiz. Bu haklı itiraz büyüyerek devam edecek. Bugün Balıkesir’de Kuvayı Milliye Meydanı’nda olacağız. Milletimizin, iktidar ortaklarına, ‘İhanetin farkındayım ve karşısındayım’ diyeceği bir tablo olacak. Ankara –Tandoğan Meydanı'nda ne olduysa Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı’nda da aynısı olacak. Vatandaşlarımız al bayrağımızla meydanda, bayrağımızın altında toplanacak. Balıkesir Kuvayı Milliye kentidir. Alaca Mescit, Kuvayı Milliye’nin kalbinin ilk attığı yer. Zağnos Paşa Camii istiklâl hutbelerinin okunduğu yer. Bu ruhu taşıyan bir kent, iktidara ‘Yeter, orada dur, söz benim’ diyecek.

- İki milletvekiliniz AKP’ye geçti.

Bu konudaki görüş ve duygumu aynı gün paylaştım. İYİ Parti’nin her bir neferi bu işlerin bir siyasi mühendisliğin neticesi olduğunu biliyor. Ne zaman yükselişe geçsek, her köşeden saldırı başlıyor. Ben sözümü söyledim ve dedim ki; ‘Her cepheden saldırdıklarına göre, bilin ki doğru yoldayız. İlk kez eksilmiyoruz. İlk kez bölünmüyoruz. İlk kez ihanete uğramıyoruz. Gönderdikleri akbabaların kopardığı et, bizi hem acıtmaz hem de tüketmez. Bu siyasi namus bataklığında onlar boğulacak, biz değil!’

27 Haziran’daki Ankara mitingine 170 bin kişi katıldı. Dervişoğlu, bugün saat 19.00’da Balıkesir Kuvayı

Milliye Meydanı’nda ikinci bayrak mitingini yapacak.

‘MİLLETİN SON KALESİYİZ’

- Millet gizli ajanlardın farkında mı?

İYİ Parti, Türk Milleti’nin son kalesidir. Onu hedef alan hiçbir saldırı sonuç alamayacak. Biz milletimizin duygularına, düşüncelerine tercüman oluyoruz. Ve iktidar da, biz de biliyoruz ki milletin karşısında hiçbir güç duramaz. Milletimizin de bizim de tek çerçevemiz Cumhuriyetimiz.