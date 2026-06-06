Osmangazi ilçesi Barbaros Mahallesi 472’nci Sokak’ta aralarında daha önceden husumet bulunan Özcan Kaya ile Burak Kaya, sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. BİRBİRİNİ BIÇAKLADILAR Tartışmanın büyümesi ile kardeşler birbirini bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerden Özcan Kaya’nın durumunun ağır olduğu bildirilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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