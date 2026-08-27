Cinayetle biten kavga, akşam saatlerinde Çınar ilçesi Yeni Mahalle Bahçeşehir Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki kardeş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada Mehmet Azboy ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Azboy, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Azboy’un cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.