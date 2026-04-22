ABD’de yaşanan ilginç bir olayda, iki kardeş arasında miras paylaşımı yüzünden ciddi bir anlaşmazlık çıktı. Paylaşımın adil olmadığını düşünen kardeşlerden biri, yıllar sonra geri dönerek dikkat çeken bir hamle yaptı.

İNTİKAM İÇİN EV YAPTI

Miras yüzünden mağdur olduğunu düşünen adam, kalan küçük araziyi kullanarak dört katlı bir ev inşa etti. Ancak bu evin amacı sıradan bir yaşam alanı oluşturmaktan çok daha farklıydı.

Yapı, özellikle komşu parselde bulunan kardeşinin evine giden ışığı kesmek için konumlandırıldı. İnşa edilen binanın yerleşimi ve yüksekliği, komşu evin güneş ışığından neredeyse tamamen mahrum kalmasına neden oldu.

EVİN AMACI GÜN IŞIĞINI ENGELLEMEKTİ

Yapının tasarımı, tamamen karşı tarafı zor durumda bırakmaya yönelikti. Bu tür yapılar literatürde 'intikam evi' (spite house) olarak biliniyor. Tarihte benzer örneklerde de, kişisel anlaşmazlıkların mimariye yansıdığı görülüyor.

SATIŞA ÇIKARDI

Olayın en dikkat çeken kısmı ise inşaatın ardından yaşandı. Adam, bu dört katlı yapıyı daha sonra satışa çıkardı ve yaklaşık 1,25 milyon dolara alıcı buldu.

Yaşanan bu sıra dışı olay, hem mimari açıdan hem de aile içi anlaşmazlıkların nelere yol açabileceğini göstermesi açısından kısa sürede gündem oldu.