Térraba yerli topraklarında 2000’li yıllarda başlayan ağaçlandırma çalışmaları, Térraba Ekolojik ve Kültürel Merkezi çevresinde devam ediyor. Aile, yalnızca ağaç sayısını artırmak yerine bölgenin doğal yapısına uygun yerli türleri kullanarak zarar gören ekosistemi yeniden oluşturmayı amaçladı.

37 BİNDEN FAZLA AĞACI NEDEN DİKTİLER?

Çalışmanın başladığı alanlar geçmişte ağaç kesimi nedeniyle zarar gördü. Paulino Nájera Rivera ve kardeşleri, kaybolan bitki örtüsünün yeniden oluşturulması için yerli ağaç türlerini dikmeye başladı. Yıllar içerisinde dikilen ağaçların sayısı 37 bini geçti. Ailenin çalışması tek seferlik bir dikim faaliyetiyle sınırlı kalmadı. 2000’li yıllarda başlayan süreç yıllar boyunca sürdürülerek bölgedeki topluluk yaşamının bir parçası haline geldi.

TEK BİR AĞAÇ TÜRÜ YERİNE ÇEŞİTLİLİĞİ TERCİH ETTİLER

Bölgede yürütülen çalışmada ticari ağaçlandırmalardaki gibi tek bir türün ağırlık kazanması yerine farklı yerli türlerin kullanılması tercih edildi. Farklı büyüme hızlarına, boyutlara ve iklim koşullarına dayanıklılığa sahip ağaçlar aynı alanlarda yetiştirildi. Yerli türlerin yeniden çoğalması yalnızca bitki örtüsünü etkilemiyor. Bu ağaçlar böcekler, kuşlar ve diğer canlılar için yaşam alanı oluştururken toprağın yapısı ve nem dengesi üzerinde de rol oynuyor.

YILLAR SONRA ORMAN NASIL DEĞİŞTİ?

Ağaçların büyümesiyle birlikte zarar görmüş alanlarda yeni bitki örtüsü katmanları oluşmaya başladı. Toprağın yeniden nem kazanması ve farklı bitki türlerinin gelişmesiyle bölgedeki doğal yapı zaman içerisinde değişti. Bitki örtüsünün gelişmesiyle yaban hayatının da bölgeye geri dönmeye başladığı gözlendi. Böylece dikilen ağaçlar tek tek büyümek yerine daha geniş bir ekosistemin yeniden oluşmasına katkı sağladı.

AMAÇ NEDEN SADECE AĞAÇ DİKMEK DEĞİLDİ?

Çalışmanın temelinde, zarar gören bölgenin doğal yapısının yeniden oluşturulması bulunuyor. Bu nedenle ağaç sayısının yanı sıra kullanılan türlerin bölgeye özgü olması ve farklı canlıların yaşamını desteklemesi de dikkate alındı. Ağaçlar büyüdükçe toprak, bitki örtüsü ve yaban hayatı arasındaki doğal bağlantıların yeniden oluşması hedeflendi. Restorasyon çalışmaları yıllar içerisinde devam ederek geniş bir alana yayıldı.

2000'Lİ YILLARDA BAŞLADI, BUGÜN DE SÜRÜYOR

Paulino Nájera Rivera ve ailesinin Térraba bölgesindeki çalışmaları 2000’li yıllarda başladı. Ağaçlandırma ve ekosistemi yeniden oluşturma faaliyetleri daha sonra da devam etti. Yıllar içerisinde 37 binden fazla yerli ağacın dikildiği bölgede, geçmişte ağaç kesimi nedeniyle zarar gören alanların yeniden ormanlık yapıya kavuşması için çalışmalar sürdürülüyor.