Dünya genelinde kalp hastalıkları, erkekler arasındaki ölümlerin bir numaralı nedeni olmaya devam ediyor. İstatistiklere göre erkek ölümlerinin yaklaşık 5’te 1’i doğrudan kalp krizleri ve damar tıkanıklıklarından kaynaklanıyor.

Dünyaca ünlü kardiyologların, erkeklerin haftalık menülerine mutlaka dahil etmesini istediği uygun fiyatlı, çok yönlü ve bilimsel olarak kanıtlanmış 5 kalp dostu besin var.

Yağlı balıklar: Damar sağlığı ve cinsel gücün gizli yakıtı

Somon, sardalya ve alabalık gibi yağlı balıklar, kalbin en büyük dostu olan Omega-3 (EPA ve DHA) yağ asitlerinin en zengin kaynaklarıdır. Trigliseriti düşürür, ritim bozukluğu riskini azaltır ve hücresel iltihaplanmayı (enflamasyon) engeller.

Erkekler kadınlara kıyasla çok daha erken yaşta kalp hastalıklarına yakalanıyor. Kardiyolog Dr. Jayne Morgan, cinsel sağlık ile kalp sağlığının tamamen aynı damar sistemine bağlı olduğunu vurguluyor: “Ereksiyon bozukluğu, kalp hastalığı klinik olarak belirgin hale gelmeden yıllar önce vücudun verdiği ilk damar uyarısıdır.” Haftada 1-2 öğün kırmızı et yerine yağlı balık tüketmek, hem kalbi hem de cinsel sağlığı doğrudan korur.

Yulaf: Gizli riskleri hedef alan doğal süpürge

Yulaf, içinde barındırdığı beta-glukan adlı özel bir çözünür lif sayesinde, sindirim sistemindeki kolesterol emilimini bloke eder. Böylece LDL yani "kötü" kolesterolü belirgin şekilde aşağı çeker.

Orta yaşlı erkekler; göbek çevresinde yağlanma, sınırda tansiyon, yüksek trigliserit ve gizli şeker (prediyabet) gibi "kardiyometabolik" riskleri fark edilmeden taşırlar. Yulaf bu fizyolojiyi doğrudan hedef alarak temizler ve kilo yönetimini kolaylaştırır. Sabahları bir kase yulaf ezmesi yiyebilir veya smoothie'lerinize ekleyebilirsiniz.

Ceviz ve fıstık: Aşırı işlenmiş atıştırmalıkların panzehiri

Kalorisi yüksek olduğu için bazen korkulan kuruyemişler, ölçülü tüketildiğinde tam birer kalp kalkanıdır. Özellikle ceviz ve fıstık; doymamış yağlar, fitosteroller ve bitki bazlı Omega-3 (ALA) deposudur.

Kardiyolog Dr. Jossef Amirian, tuzsuz ceviz ve fıstığın iyi kolesterolü (HDL) artırırken arter (atalardamar) sağlığını iyileştirdiğini belirtiyor. Gün içinde cips, bisküvi gibi işlenmiş gıdalara yönelmek yerine yanınızda küçük bir kapta tuzsuz ceviz ve fıstık taşımak en pratik kalp sigortasıdır.

Koyu yapraklı yeşillikler: Fazla tuz tüketen erkeklerin kurtarıcısı

Ispanak, kara lahana ve pazı gibi sebzeler; kan basıncını (tansiyonu) dengeleyen potasyum, magnezyum ve antioksidanlar içerir.

Erkekler, kadınlara ve önerilen sağlık limitlerine kıyasla günlük hayatta çok daha fazla sodyum (tuz) tüketme eğilimindedir. Yeşil yapraklı sebzelerdeki yüksek potasyum, fazla tuzun damarlar üzerindeki yıkıcı etkisini dengeler ve tansiyonu düşürür. Salata sevmiyorsanız ıspanağı çorbalara karıştırabilir veya hafifçe soteleyip garnitür yapabilirsiniz.

Orman meyveleri: Hücresel paslanmayı durduran antioksidan bombası

Yaban mersini, böğürtlen, ahududu ve çilek; hücre hasarını ve damar tıkanıklığını tetikleyen "oksidatif strese" karşı vücudu koruyan antioksidanlarla doludur.

İstatistikler, erkeklerin kalp hastalığı riski daha yüksek olmasına rağmen, kadınlara kıyasla bu tarz meyveleri çok daha az tükettiğini gösteriyor. İster taze ister dondurulmuş olsun, bu meyveleri yoğurdunuza, yulafınıza ekleyerek kalbinizi hücresel düzeyde genç tutabilirsiniz.