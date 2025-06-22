Gezi Parkı olaylarının örgütleyicisi olmak ve hükümeti devirmeye teşebbüse yardım suçlamasıyla yaklaşık 5 aydır tutuklu olan ancak sağlık durumunun iyi olmadığı da bilinen menajer Ayşe Barım için, aralarında kardiyologların bulunduğu doktorlar “Tahliyesi gerekir” şeklinde rapor verirken, göz ve kulak burun boğaz uzmanlarından oluşan bir heyet “Tahliye edilmesine gerek yoktur” raporu verdi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, yaklaşık 150 gündür tutuklu bulunan Ayşe Barım hakkında Marmara 9 No.lu Kapalı Cezaevi’ne bir yazı yazarak, “Tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilerek cezaevinde kalmasının sağlık açısından sakıncalı olup olmadığına” dair rapor istedi.



ANİ BEYİN KANAMASI RİSKİ



Bunun üzerine cezaevi, Ayşe Barım’ı kalp rahatsızlığı nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, beynindeki anevrizmalar nedeniyle ise Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Her iki hastaneden gelen uzman hekim raporlarında Ayşe Barım’ın hayati risk taşıdığı ve ileri tetkik ile tedaviye ihtiyaç duyduğu açıkça belirttiler. Beyin damarlarındaki anevrizmaların büyümesi nedeniyle ani beyin kanaması riski taşıdığı tespit edildi. Ayrıca kalp damarlarında tıkanma riski belirlendi.



Tüm bu bulgulara rağmen, içinde kardiyolog ve nörolog bulunmayan, yalnızca göz, kulak-burun-boğaz gibi branş hekimlerinin yer aldığı cezaevi sağlık kurulu, “cezaevinde kalmasında sakınca yoktur” şeklinde bir rapor düzenledi. Bunun üzerine mahkeme, cezaevine yeniden yazı yazarak, içinde kardiyolog ve nörolog bulunan bir heyet tarafından cezaevinde kalmasının sakıncalı olup olmadığına dair rapor hazırlanmasını talep etti.