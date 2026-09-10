İBB Kültür ve İBB Miras tarafından düzenlenen “Geçmiş Zaman Kargaları” sergisi Büyükada’nın kültür-sanat mekânı Taş Mektep’te ve Büyükada Vapur İskelesi’nde açıldı.

Sergide; İstanbul’un mimarisi, eğlence kültürü, giyim kuşamı ve farklı semtlerinin hikayeleri, fotoğraf ve illüstrasyonların bir araya geldiği çalışmalarla yeniden yorumlanıyor.

Sergi, İstanbul’un değişen sosyal ve kültürel hayatına farklı bir perspektiften bakıyor… Uzun ömürleri ve kent yaşamındaki süreklilikleriyle kargaları, İstanbul’un kadim tanıkları olarak ele alan Kemal Gökhan Gürses, Osmanlı’nın son döneminden 20. yüzyılın ortalarına uzanan fotoğraflardaki gündelik hayatı çizimleriyle yeniden kurguluyor...

Gürses’in, yeni sergisinde İstanbul’un en eski sakinlerinden kargaları, kentin değişimine tanıklık eden birer gözlemci olarak merkeze alıyor.

Sanatçının eserlerinde bu kadim kentin kadim hayvanları, Osmanlı’nın son döneminden fotoğraflara yansımış gündelik hayatın bir kenarındaki izleyici olmaktan çıkıyor ve çizimlerle bu yaşamın başrol oyuncularına dönüşüyor.

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Sergide Pera’nın 1930’lu yıllardaki eğlence hayatından Dolapdere’nin otomobil tamircilerine, Adalar’ın şık kadınlarından Kadıköy’e deniz havası almaya gelen ailelere uzanan farklı zaman ve mekânlar, bu kez “Geçmiş Zaman Kargaları”nın gözünden yeniden hayat buluyor.

İstanbul’un mimarisinden eğlence kültürüne, giyim kuşamından semtlerin hikayelerine uzanan dönüşümünü izleyen sergi, kentin değişen çehresine ve farklı dönemlerdeki gündelik yaşamına kargaların süreklilik gösteren tanıklığı üzerinden bakıyor.

“Geçmiş Zaman Kargaları” sergisi, 3 Eylül–31 Ocak 2027 tarihlerinde pazartesi hariç her gün 09.00-18.00 saatleri arasında Taş Mektep’te ve Büyükada Vapur İskelesi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.