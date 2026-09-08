Göze çarpmayan bir böcek türü evlere, raflara ve arşivlere kadar yayılıyor. Geceleri ortaya çıkan bu canlı, çoğu zaman zararsız olduğu düşünülen gümüş böceğiyle karıştırılıyor, ancak beslenme alışkanlığı nedeniyle evlerde ciddi hasara yol açabiliyor.

Kağıt balığı olarak bilinen bu böcek, özellikle Almanya'da son yıllarda daha sık görülmeye başladı. Kitaplardan duvar kağıtlarına, kartonlardan fotoğraflara kadar selüloz içeren birçok malzemeyle beslenebilen kağıt balıkları, fark edilmediğinde uzun süre aynı ortamda yaşayabiliyor.

Kağıt balığı ile gümüş böceği arasındaki fark ne?

Kağıt balığı, görünüş olarak gümüş böceğine oldukça benziyor. Bu nedenle ev sahipleri tarafından çoğu zaman aynı tür sanılıyor.

Alman Federal Çevre Ajansı'na göre kağıt balıkları yaklaşık 15 milimetreye kadar büyüyebiliyor. Klasik gümüş böcekleri ise genellikle daha küçük ve yaklaşık 11 milimetre uzunluğunda oluyor. Kağıt balığının rengi de gümüş griden ziyade kahverengiye çalan bir görünüm taşıyor.

Ancak iki tür arasındaki en önemli fark beslenme biçimleri.

Gümüş böcekleri daha çok nişasta ve şeker içeren maddelerle beslenirken, kağıt balıkları selüloz içeren malzemelere yöneliyor. Bu nedenle kitap, dosya, karton, duvar kağıdı ve fotoğraflar gibi eşyalar için daha ciddi bir tehdit oluşturabiliyor.

Tek bir böcek bile kitaplara zarar verebiliyor

Kağıt balıklarının neden olduğu hasar özellikle arşivlerde endişeye yol açıyor.

Baden-Württemberg Eyalet Arşivleri, kağıt balıklarının kitaplarda, dosyalarda ve duvar kağıtlarında kemirme izleri ve delikler oluşturabildiğine dikkat çekiyor. Bazı durumlarda ortaya çıkan hasarın geri döndürülmesi mümkün olmayabiliyor.

Almanya'daki Husum bölge arşivinde de benzer bir endişe yaşanıyor. NDR'nin görüştüğü arşiv müdürü Sara Toschke, tek bir böceğin bile kitapların, dosyaların ve belgelerin bazı bölümlerine zarar verebildiğini belirtiyor.

Özellikle yüzyıllar öncesinden kalan tarihi belgelerin bulunduğu arşivlerde böceklerin yayılması büyük bir risk oluşturuyor.

Kağıt balıkları evlere nasıl giriyor?

Uzmanlara göre kağıt balıklarının yayılmasında kargo ve paketler önemli bir rol oynuyor.

Haşere kontrol uzmanı Dirk Piepenbrink, WDR'ye yaptığı açıklamada kağıt balığı istilalarının son yıllarda belirgin şekilde arttığını söylüyor. Uzmanın işaret ettiği başlıca yayılma yollarından biri ise internet üzerinden alışverişlerde kullanılan karton kutular.

Özellikle oluklu kartonların içindeki boşluklar, bu böcekler için saklanabilecekleri uygun alanlar oluşturabiliyor. Böylece böcekler paketlerle birlikte bir evden başka bir eve taşınabiliyor.

Alman Federal Çevre Ajansı da paletlerin, ambalaj malzemelerinin ve bazı inşaat malzemelerinin kağıt balıklarının taşınmasında rol oynayabileceğine dikkat çekiyor.

Almanya'da paket trafiğinin artması da bu açıdan dikkat çekici. Federal Hükümet'in 2022 tarihli raporuna göre ülkede gönderilen paket sayısı 2019'da 3,06 milyardan 2020'de 3,70 milyara yükseldi.

Modern evler de kağıt balıkları için uygun ortam oluşturuyor

Kağıt balıklarının yayılmasının tek nedeni paketler değil.

Modern binalarda kullanılan alçıpan sistemleri, duvar ve zeminlerdeki boşluklar ile iyi yalıtılmış alanlar da bu böceklerin saklanabileceği bölgeler oluşturabiliyor.

Üstelik kağıt balıklarının önemli bir özelliği, gümüş böceklerinin aksine yüksek neme ihtiyaç duymamaları.

Bu nedenle evde kağıt balığı görülmesi her zaman bir nem problemi olduğu anlamına gelmiyor. Kuru ve sıcak odalarda da yaşamlarını sürdürebiliyorlar.

Kağıt balıklarından nasıl kurtulunur?

Alman Federal Çevre Ajansı, kağıt balıklarının yayılmasını önlemek için evlerde bazı önlemler alınmasını öneriyor.

Çatlak ve derzleri kapatarak böceklerin saklanabileceği alanları azaltın.

Kitap, kağıt ve kartonları mümkün olduğunca açıkta bırakmayın.

Özellikle oluklu karton kutuları evde uzun süre tutmayın.

Kargodan gelen ambalajları mümkün olduğunca kısa sürede evden çıkarın.

Böceklenmiş eşyaları uygun koşullarda tek tek dondurarak müdahale edin.

İstila başladıysa bu önlemler tek başına yeterli olmayabilir. Federal Çevre Ajansı'na göre yoğun böceklenme durumunda profesyonel haşere kontrolü gerekebilir.

Bu nedenle geceleri evde gümüş böceğine benzeyen ancak daha büyük ve kahverengimsi renkte böcekler görülüyorsa, özellikle kitap ve kartonların bulunduğu alanların kontrol edilmesi önem taşıyor.