Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca, kargo aktarma merkezinde gerçekleştirilen rutin kontrol sırasında narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine soruşturma başlattı. Köpeklerin tepki verdiği 3 ayrı kargo paketi incelemeye alındı. Cumhuriyet savcısının nezaretinde gerçekleştirilen aramada, paketlerin içerisinde 210 kalıp halinde, 109 kilo 300 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin yaklaşık piyasa değerinin 300 milyon lira olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında kargo paketleri takibe alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile sağlanan koordinasyon sonucunda kargoları teslim alan Abdurrahman Silinsin yakalanarak gözaltına alındı. Silinsin, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Yürütülen teknik ve adli çalışmalar sonucunda olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen M.A.B. isimli bir şüpheli tespit edildi. Şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldı. Ayrıca kullandığı tespit edilen araç hakkında yakalama tedbiri uygulandığı öğrenildi. Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Soruşturmanın gönderici ayağının ortaya çıkarılması amacıyla Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile de koordinasyon sağlandı. Kargoların gönderilme süreci, bağlantılı kişiler, iletişim ve mali hareketler ile uyuşturucu madde ticaretinin tüm boyutlarının tespitine yönelik soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Ele geçirilen maddeler üzerinde kriminal ve adli tıp incelemeleri ile parmak izi çalışmaları da devem ettiği belirtildi.