Son yıllarda internetten alışveriş yapanların sayısı hızla artarken, tüketicilerin kargo paketlerini açarken farkında olmadan yaptığı hatalar ciddi mağduriyetlere yol açabiliyor.

Yanlış uygulamalar nedeniyle iade ve değişim hakkını kaybeden pek çok tüketici, ürünle ilgili yaşadığı sorunları çözmekte güçlük çekiyor.

Uzmanlar, kargo paketlerini açmadan önce dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda uyarılarda bulunuyor.

Tüketiciler Kargo Paketlerini Açarken Dikkatli Olmalı

Online alışverişin yaygınlaşmasıyla birlikte tüketiciler, kargo paketlerini açarken farkında olmadan bazı hatalar yapabiliyor. Uzmanlar, kargo teslim alındığında yapılması gereken en önemli adımın, paketi açmadan önce hasar kontrolü yapmak olduğunu belirtiyor. Çünkü bazı yanlış uygulamalar, tüketicilerin iade ve değişim haklarını kaybetmesine neden olabiliyor.

Kargo Teslim Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Tüketici hakları uzmanları, kargo paketlerini açmadan önce dış ambalajın dikkatlice incelenmesi gerektiğini vurguluyor. Eğer paket üzerinde herhangi bir darbe, yırtık, ezilme ya da ıslanma gibi fiziksel hasar tespit edilirse, tüketicinin paketi teslim almadan önce kargo görevlisine tutanak tutturması gerekiyor. Bu tutanak, ürünün hasarlı olduğu kanıtlanmadığı takdirde iade sürecinin reddedilmesini önleyebilir.

Kargo Görevlisi Yanında Açılmalı

Birçok tüketici, paketi teslim aldıktan sonra hızlıca açarak ürünü kontrol etmek istiyor. Ancak uzmanlar, en sağlıklı yöntemin kargo görevlisinin yanında paketi açarak ürünü kontrol etmek olduğunu belirtiyor. Bu sayede, herhangi bir eksik, yanlış ya da hasarlı ürünle karşılaşıldığında durum anında kayıt altına alınabilir ve iade süreci sorunsuz ilerleyebilir.

Faturayı Saklamak ve Görüntü Kaydı Almak Önemli

Tüketici hakları konusunda yetkililer, kargo paketini açmadan önce ve açarken görüntü kaydı almanın iade süreçlerinde büyük avantaj sağladığını ifade ediyor. Kargo teslim fişi veya e-fatura mutlaka saklanmalı ve ürün açılırken olası bir sorun için video kaydı tutulmalı. Özellikle yüksek fiyatlı veya hassas ürünlerde bu adımlar, mağduriyet yaşanmasını engelleyebilir.

İade Sürecinde En Çok Yapılan Hatalar

Kargo paketini teslim alırken hasar kontrolü yapmamak: Tüketiciler, paketi kontrol etmeden teslim aldıklarında, sonradan fark ettikleri hasarlar için iade sürecinde sıkıntı yaşayabilir. Kargo görevlisi yanındayken paketi açmamak: Eğer paket hasarlıysa ve kargo görevlisinin yanında açılmazsa, satıcı firmalar genellikle sorumluluğu kabul etmeyebilir. Fatura ve kargo belgesini saklamamak: İade sürecinde gerekli belgeler olmadan başvuru yapmak, tüketicilerin haklarını kanıtlamasını zorlaştırır. Ürünü kullanıp sonrasında iade etmeye çalışmak: Kullanılmış ya da zarar görmüş ürünler, birçok e-ticaret platformu tarafından iade kapsamında değerlendirilmez.

Tüketicilere Öneriler