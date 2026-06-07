Yeni kurallara göre kargo gönderilerinde kullanılan kutuların içindeki boş alan miktarına sınır getirilecek. Şirketlerin, küçük ürünleri büyük kutulara yerleştirerek fazla dolgu malzemesi kullanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

GEREKSİZ BOŞ ALANLAR AZALTILACAK

Yetkililer, internet üzerinden verilen siparişlerde sık sık ürün boyutuna kıyasla çok daha büyük kutular kullanıldığını belirtiyor. Bu durum yalnızca daha fazla karton ve plastik tüketimine yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda nakliye sırasında daha fazla yer kapladığı için taşıma maliyetlerini ve emisyonları da artırıyor.

Yeni düzenleme kapsamında firmaların, ürün boyutuna daha uygun ambalajlar tercih etmesi gerekecek. Böylece hem kullanılan malzeme miktarının hem de ortaya çıkan atığın azaltılması amaçlanıyor.

E-TİCARET DEVLERİ DE ETKİLENECEK

Kuralların yürürlüğe girmesiyle birlikte internet üzerinden satış yapan büyük şirketlerin de ambalaj sistemlerini gözden geçirmesi bekleniyor. Özellikle her gün milyonlarca paket gönderen firmaların yeni standartlara uyum sağlaması gerekecek.

Düzenlemenin genel hükümleri bu yıl içinde uygulanmaya başlayacak. Şirketler yeni ambalaj standartlarına uyum için hazırlıklara başlarken, kargo kutularındaki boş alanı sınırlandıran kuralların kademeli olarak devreye alınması ve tam anlamıyla zorunlu hale gelmesi 2030 yılında gerçekleşecek.

Uzmanlar, değişikliğin tüketicilerin sipariş teslim alma deneyimini büyük ölçüde değiştirmeyeceğini ancak daha küçük ve daha verimli paketleme yöntemlerinin yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını belirtiyor.

ATIK MİKTARININ AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

Avrupa Birliği son yıllarda ambalaj kaynaklı atık miktarını azaltmaya yönelik çeşitli adımlar atıyor. Yeni düzenleme de bu hedefin bir parçası olarak görülüyor. Yetkililer, daha az malzeme kullanılarak yapılan gönderilerin hem çevre hem de lojistik sektörü açısından önemli faydalar sağlayacağını ifade ediyor.